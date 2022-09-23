شاهد بالفيديو.. أنقذوا هذه الطفلة العراقية بـ 9 ملايين دينار قبل فوات الأوان

2022/09/23 | 18:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pIt17gBsnow

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