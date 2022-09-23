2022/09/23 | 18:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sbedyuXUVE8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاستعدادات لاحياء ذكرى وفاة النبي محمد (صلى الله عليه واله وسلم) في بعيداً عن بغداد مع نور الهدى) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاستعدادات لاحياء ذكرى وفاة النبي محمد (صلى الله عليه واله وسلم) في بعيداً عن بغداد مع نور الهدى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).