وفاة الكاتبة البريطانية الفائزة مرتين بجائزة بوكر هيلاري مانتيل

2022/09/23 | 18:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاتبة هيلاري مانتيل في العاصمة البريطانية لندن في الرابع من آذار/مارس 2020 © ا ف ب/ارشيف إيزابيل انفانتيس لندن (أ ف ب) – توفيت الكاتبة البريطانية هيلاري مانتيل عن 70 سنة، بحسب ما أفادت دار نشر “هاربر كولنز”، والراحلة هي أول كاتبة تفوز مرتين بجائزة بوكر الأدبية البريطانية العريقة.وقالت دار النشر في بيان […]

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