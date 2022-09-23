الجيش الأوكراني: روسيا استخدمت طائرات دون طيار إيرانية الصنع في مهاجمة ميناء أوديسا

2022/09/23 | 18:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الأوكراني إن طائرات مسيّرة إيرانية الصنع اُستخدمت في مهاجمة ميناء أوديسا الأوكراني، المنفذ الرئيسي لصادرات الحبوب الأوكرانية بموجب اتفاق تم التوصل إليه في يوليو/ تموز الماضي.

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