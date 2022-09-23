النفط إلى أدنى مستوى منذ 8 أشهر

2022/09/23 | 18:45 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسعار النفط تتراجع بنحو خمسة بالمئة يوم الجمعة إلى أدنى مستوياتها منذ ثمانية أشهر

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