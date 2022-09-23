بمشاركة العراق.. الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية يناقش 4 ملفات

2022/09/23 | 18:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع شارك وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، في الاجتماع الوزاري المجموعة العربية في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ناقش 3 ملفات عربية وملف الحرب الروسية – الأوكرانية.وقال متحدث باسم الوزارة أحمدالصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين شارك في اجتماع المجموعة العربية على المستوى الوزاري في نيويورك".وأضاف، أنه "تم مناقشة القضايا ذات الصلة بفلسطين، سوريا، اليمن والحرب بين روسيا وأوكرانيا وانعكاساتها على مستوى الأمن الغذائي والطاقة".

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