2022/09/23 | 18:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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القت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة في كركوك.

وقالت المديرية في بيان صحفي، انه “بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية، ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مكافحة مخدرات (كركوك) القبض على (2) متهمين ضبط بحوزتهما على (155) غراما من مادة الكريستال المخدرة”.

واضافت انه “تم إحالتهما إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينالا جزاءهما العادل”.

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