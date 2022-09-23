2022/09/23 | 18:59 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصين تشكل التحدي الأعظم للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن الأخيرة تسعى للحفاظ على المكانة التي ظلت عليها منذ الحرب العالمية الثانية كقطب أوحد في العالم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في حرب السيادة: الصين ام أمريكا؟ ايهما اقوى؟) نشر أولاً على موقع (موقع دينار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في حرب السيادة: الصين ام أمريكا؟ ايهما اقوى؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع دينار).