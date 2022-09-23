وزير الخارجية يشارِك في اجتماع المجموعة العربيَّة في نيويورك

2022/09/23 | 19:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني شارك وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، في اجتماع المجموعة العربيَّة في نيويورك.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان للوزارة وتلقاه /المركز الخبري الوطني، إن “وزير الخارجية شارك […]

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