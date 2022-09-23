الكاظمي يؤكد لنظيره الأوكراني ضرورة إيجاد نهاية للحرب في أوكرانيا بأسرع وقت

2022/09/23 | 19:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، في نيويورك، لنظيره الأوكراني ضرورة إيجاد نهاية للحرب في أوكرانيا بأسرع وقت.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء وتلقاه /المركز الخبري الوطني/،أن […]

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