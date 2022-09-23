الكاظمي يؤكد لنظيره الأوكراني على ضرورة إيقاف الحرب

2022/09/23 | 19:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الجمعة، في نيويورك، مع نظيره

الأوكراني دينيس شميغال، وذلك على هامش

المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة

للأمم المتحدة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس

ا

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