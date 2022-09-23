التيار الصدري، الاطار التنسيقي، التشرينيون، رئيس الوزراء الحالي .. الى اين؟

2022/09/23 | 19:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد توفيق علاوي

في هذا المقال لست بصدد التقييم من هو

على الحق ومن هو على الباطل، ولكني

استطيع ان اجزم ان كل جهة من هذه الجهات

الأربعة لها اجندتها الخاصة بها،

والمتناقضة فيما بينها؛ وثلاث من

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