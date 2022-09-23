دعوة من الدفاع لفئة من منتسبيها

2022/09/23 | 19:51 - المصدر: بغداد اليوم

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دعوة

تدعو وزارة الدفاع - مديرية الأمور الطبية العسكرية- منتسبي الوزارة المرفقة أسماؤهم بالقوائم أدناه، الى مراجعة اللجان الطبية العسكرية المشكلة في المديرية آنفاً، وكل حسب الموعد المحدد له، واعتباراً من تاريخ ٢ تشرين الأول ٢٠٢٢ لغاية ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٢.

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