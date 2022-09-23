الفتح يحذر من تظاهرات تشرين المرتقبة: بعضهم سيركب الموجة

2022/09/23 | 19:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر النائب عن الفتح محمد البلداوي، اليوم الجمعة، من التظاهرات التي من المقرر انطلاقها في (1 تشرين الأول)، متهما بعض الاطراف بالسعي لـ "ركوب الموجة" والتسلق على السلطة.

وقال البلداوي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "النواب الذين يدعون تمثيل تشرين فهم ممكن ان يطالبوا بتغيير الدستور وفق الآليات القانونية فلا يمكن تغيير الدستور بألاف التظاهرات وعليه لايمكن فرض الارادات دون موافقة جميع الأطراف من السنة والكرد".

وبين البلداوي أن "البعض عندما خرجوا سابقا بتظاهرات تشرين 2019 كانوا يريدون إصلاح النظام بالفعل لكن الزخم قل كثيرا لتلك التظاهرات عندما علموا ان هناك جهات تسير التظاهرات وتستغلها".

وأكد أن "اي تظاهرات مقبلة ممكن ان تخرج وفق السياقات الدستورية لكن من يسيرها قد يكونوا واضحين من خلال تبنيها".

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