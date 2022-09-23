"لقطات لاعتداء وحشي على ممرضة بالجزائر"؟.. مواقع مغربية تكشف الحقيقة

2022/09/23 | 19:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعتداء حقيقي لكنه قديم وليس في الجزائر بل في مدينة الداخلة في الصحراء الغربية

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