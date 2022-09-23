وصلت لأعلى معدل منذ 2008.. الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة هذا العام

2022/09/23 | 20:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل الاحتياطي الفيدرالي التاريخ الأربعاء بعد موافقته على ثالث رفع على التوالي للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، في خطوة قوية لمعالجة التضخم الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي.

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