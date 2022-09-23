2022/09/23 | 20:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، دعوة لمجموعة من منتسبيها.

وذكرت الوزارة في بيان، أن “وزارة الدفاع – مديرية الأمور الطبية العسكرية- تدعو منتسبي الوزارة المرفقة أسماؤهم بالقوائم أدناه، الى مراجعة اللجان الطبية العسكرية المشكلة في المديرية آنفاً، وكل حسب الموعد المحدد له، واعتباراً من تاريخ ٢ تشرين الأول ٢٠٢٢ لغاية ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٢”.

التالي

منذ 3 ساعات

الهجرة تعلن عودة مئات النازحين إلى مناطق سكناهم في نينوى

منذ 5 ساعات

التعليم العالي تحث على اعتماد التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية

منذ 7 ساعات

وزارة التربية: الأسبوع المقبل سيشهد تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد

منذ 9 ساعات

سعر صرف الدولار في البورصة العراقية

منذ 9 ساعات

تعرف على حالة الطقس في الأيام المقبلة

منذ 10 ساعات

وفاة الفنان العراقي كريم عواد

منذ 22 ساعة

الدفاع المدني تصدر الإرشادات الخاصة بزيارة ذكرى وفاة الرسول الأعظم

منذ 23 ساعة

المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل

منذ 23 ساعة

مكتب محافظ البصرة ينفي وجود عطلة رسمية الأحد المقبل

منذ يوم واحد

الموارد تحسم الجدل بشأن الغاء الخطة الزراعية الشتوية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأسماء.. الدفاع توجه دعوة لمجموعة من منتسبيها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأسماء.. الدفاع توجه دعوة لمجموعة من منتسبيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).