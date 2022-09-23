2022/09/23 | 20:34 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يخسر من عمان بركلات الترجيح في بطولة الأردن الدولية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/23 | 20:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يخسر من عمان بركلات الترجيح في بطولة الأردن الدولية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يخسر من عمان بركلات الترجيح في بطولة الأردن الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).