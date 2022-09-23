توقيع مذكرة تعاون بشأن ترصين مشروع التحول الرقمي الشامل في العراق

2022/09/23 | 20:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وقّعَ مركز البيانات الوطني، برعاية الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الجمعة، مذكرة تعاون مع (مؤسسة الحوكمة للمدراء/ GIOD) بشأن ترصين مشروع التحوُّل الرقمي الشامل في العراق .وقال مدير المركز، عمار مظهر التميمي، في بيان تلقته ايرث نيوز إنه “استناداً إلى متابعة الأمين العام بمجلس الوزراء الجادة لرفد مشروع الحكومة الإلكترونية، […]

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