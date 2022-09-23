عباس: دعوة إسرائيل لحل الدولتين

2022/09/23 | 20:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوة إسرائيل إلى حل الدولتين بأنه "تطور إيجابي" خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة.

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