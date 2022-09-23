العراق يخسر امام نظيره العماني في بطولة الأردن الدولية الودية (صور)

2022/09/23 | 20:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن المنتخب العماني، اليوم الجمعة،

من تحقيق الفوز على نظيره العراقي في

افتتاح بطولة الأردن الدولية الودية

بركلات الترجيح بنتيجة (4-3).

ويلاقي منتخب عمان الفائز من مباراة

الاردن وسوريا في الساعة التا

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