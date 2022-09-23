المنتخب الوطني يخسر أمام نظيره العماني

2022/09/23 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

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خسر منتخبنا الوطني بفارق ركلات الترجيح بـ 3 أهداف مقابل 4 لنظيره العماني ليودع بطولة الأردن الدولية، ويتأهل الفائز إلى النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدف لمثله.وافتتح المنتخب العماني التسجيل أولاً عن طريق عمر المالكي في الدقيقة 83 من المباراة قبل أن يتعادل منتخبنا سريعاً عن طريق أيمن حسين في الدقيقة 85.

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