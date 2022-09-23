2022/09/23 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بوقوع قتيل و7 جرحى بنزاع عشائري في ناحية سيد دخيل شرقي ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "نزاعا عشائريا تسبب بمقتل شخص واصابة 7 اخرين في ناحية سيد دخيل شرقي ذي قار".

وأوضح أن "النزاع استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة".

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