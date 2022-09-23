2022/09/23 | 20:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خسر منتخبنا الوطني، اليوم الجمعة، أمام نظيره العماني بركلات الترجيح ضمن بطولة الأردن الدولية الودية.وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

وسجل المنتخب العماني أولاً في الدقيقة 83 عبر اللاعب عمر المالكي، قبل أن يعادل أيمن حسين النتيجة لمنتخبنا عند الدقيقة 85.

أما الركلات الترجيحية فقد انتهت بأربعة أهداف لعمان مقابل ثلاثة للعراق.

التالي

منذ 4 ساعات

التشكيلة الرسمية لمنتخبنا الوطني لمواجهة نظيره العُماني في بطولة الاردن

منذ 4 ساعات

البطل قد يكون غير أوروبي..



“اليويفا” يستعد لإطلاق السوبر الأوروبي بنظام جديد

منذ 4 ساعات

استعدادا لمواجهة عمان..



وفد منتخبنا الوطني يصل إلى ملعب الملك عبدالله الثاني

منذ 5 ساعات

برلسكوني: بوتين دُفع للحرب

منذ 5 ساعات

هازارد: وضعي حساس في ريال مدريد

منذ 7 ساعات

“الموندو” تكشف أسرار رحيل نيمار عن برشلونة

منذ 12 ساعة

العراق يلاعب عُمان في بطولة الأردن الرباعية

منذ 22 ساعة

الشباب والرياضة توقف تعاملها مع اتحاد الريشة الطائرة

منذ 23 ساعة

العراق يخطف برونزية سلاح المبارزة في بطولة العالم

منذ يوم واحد

وطني الصالات يغادر إلى الكويت للمشاركة ببطولة كأس آسيا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب الوطني يخسر أمام نظيره العماني بركلات الترجيح) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب الوطني يخسر أمام نظيره العماني بركلات الترجيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).