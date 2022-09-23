2022/09/23 | 21:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمنتخبنا ومنتخب عمان وذهبت المباراة الى ركلات الترجيح بشكل مباشر.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق وعمان يتوجهان الى ركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل المركز الخبري الوطني.

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