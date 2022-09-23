نقابة الصيادلة: الترويج للأدوية عبر مواقع التواصل مخالفة يحاسب عليها وفق القانون

2022/09/23 | 21:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - آمنة السلامياعتبرت نقابة الصيادلة، اليوم الجمعة، الترويج للمنتجات الطبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة يحاسب عليها القانون.وقال نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 70 المعدل، نص على أن يكون الإعلان والترويج للمنتجات الطبية من خلال المجلات العلمية المتخصصة، كون هذه المجلات يشترط عليها العلمية ومسك إدارتها من قبل متخصصين".وأضاف الهيتي، أن "هذه المجلات يتم عبرها تدقيق المعلومات حول المنتج المعلن عنه وآثاره الجانبية"، محذرا من أن "أي إعلان أو ترويج بطريقة أخرى مثل مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر مخالفة يحاسب عليها المعلن".وأوضح، أن "المعلن إذا كان صيدليا يحاسب من قبل نقابة الأطباء بالإجراءات القانونية، أما إذا كان شخصا مجهول الهوية يحاسب من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، وتطبق الإجراءات أيضا على الفنانين عند المخالفة كونهم يمارسون الترويج".

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