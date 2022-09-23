باستثناء عملة وحيدة.. جميع العملات تسقط أمام الدولار لأدنى مستويات في عقود

2022/09/23 | 21:23 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع سعر الروبل الروسي، اليوم الجمعة، قرابة 3% أمام الدولار، مع ارتفاع الطلب على النقد

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