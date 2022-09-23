عاجل | الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق: الإطار التنسيقي منفتح تماما مع كل ما يريده التيار الصدري

2022/09/23 | 21:24 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق: الإطار التنسيقي منفتح تماما مع كل ما يريده التيار الصدري

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