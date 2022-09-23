2022/09/23 | 21:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: f7Y2NatbGpU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدير المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان سامي الفيصل: العوائل تطالب بـ "المغيبين" منذ اكثر من 5 سنوات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدير المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان سامي الفيصل: العوائل تطالب بـ "المغيبين" منذ اكثر من 5 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).