2022/09/23 | 21:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، 5 طلبات مهمة بذكرى وفاة النبي محمد (ص)، منها نبذ العنف والتشدد، ووقف الحروب بين الدول، وترك التصريحات الاعلامية الطائفية.وادناه نص التغريدة كاملة.

ظهرت المقالة بذكرى وفاة الرسول الاعظم (ص)..



الصدر يقدم 5 طلبات مهمة أولاً على ايرث نيوز.

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