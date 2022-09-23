رأي.. بشار جرار يكتب عن تهديد بوتين باستخدام السلاح النووي: من ينزع فتيل الحرب العالمية الثالثة؟

2022/09/23 | 21:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس دفاعا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولا من قبل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ولا الرئيس السوري بشار الأسد.اندلاع حرب عالمية ثالثة لن يكون بسبب أوكرانيا كما لم يكن بسبب الكويت أو سوريا.

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