الخزعلي: لا استقرار للحكومة المقبلة دون قناعة الصدر ونرفض الانتخابات المبكرة

2022/09/23 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الجمعة، فتح الاطار التنسيقي ابواب الحوار مع جميع القوى السياسية بضمنهم التيار الصدري لتشكيل الحكومة، مبينا ان الإطار مر بمرحلتين بعد الانتخابات النيابية.

وقال الخزعلي في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان " الإطار منفتح تماما على ما يريده التيار ولا يريد إقصاء الطرف الآخر ومستعد للاستجابة مع جميع المطالب المنطقية وقد مر في مرحلتين الأولى كان مجبرا على المعارضة والثانية متصديا لتشكيل الحكومة".واضاف ان " هناك اختلاف سياسي معروف وعملنا على تجاوز الخلافات لتشكيل حكومة مستقرة و مطلوب من الجميع تقديم مصلحة الشعب على المصالح الخاصة وهذا هو المهم الا انني لا أعتقد أنه يوجد طرف سياسي لديه تغليب المصلحة العامة ووعي وإيثار مثل الإطار الشيعي". واوضح ان "التيار سابقا تبنى تشكيل حكومة واختيار رئيس وزراء صدري قح وقد طرح علينا اسم من التيار والإطار لم يرفض لكنه طلب الحفاظ على حق الكتلة الأكبر فقط وان كل الأمور كانت قابلة للنقاش والتفاهم وهذا لم يحصل من التيارواشار الى انه " بعد انسحاب التيار من البرلمان أصبحت معادلة البرلمان تختلف وجميع قوى الاطار التنسيقي ليست مع الانتخابات المبكرة".

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