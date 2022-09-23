اعتداء مسلح يوقع اصابات شمالي بغداد

2022/09/23 | 21:36 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باقدم ثلاثة اشخاص يحملون اسلحة بيضاء على الاعتداء اشقاء اثنين ضمن منطقة المشاهدة في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "ثلاثة اشخاص يحملون اسلحة بيضاء اقدموا على الاعتداء اشقاء اثنين ضمن منطقة المشاهدة في قضاء الطارمية شمالي بغداد ما اسفر عن اصابتهم بجروح مختلفة".واضاف: " تمكنوا من اصابة احد المسلحين وتم اعتقاله فيما لاذ الاثنين الاخرين بالفرار".

واوضح المصدر انه "لم تعرف اسباب الحادث حتى الان".

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