تعرف على أكثر المدن ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وأفريقيا

2022/09/23 | 21:39 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإمارات العربية احتلت المرتبة الأولى والثانية تواليا في تصنيف أكثر المدن ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وأفريقيا، بسبب جهودها في مواجهة فيروس كورونا، وحرصها على تطوير محيط عيش لائق لمواطنيها

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