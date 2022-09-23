2022/09/23 | 21:43 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق: بالنسبة للإطار التنسيقي لا فرصة لولاية ثانية لرئيس الحكومة الحالي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق: بالنسبة للإطار التنسيقي لا فرصة لولاية ثانية لرئيس الحكومة الحالي) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق: بالنسبة للإطار التنسيقي لا فرصة لولاية ثانية لرئيس الحكومة الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).