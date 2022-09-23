2022/09/23 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عوائل ذوي الهمم تجدّد المطالبة بتسهيل منح إجازة التفرّغ وإنهاء المعاناة: العمل لا يصغي لدعوات تغيير سكرتارية اللجنة وآلية فحص المعاقين بغداد – قصي منذر استغربت اسر ذوي الهمم ، من تجاهل لجنة العمل النيابية ،في مناشداتها تغيير الية الفحص الطبي السنوي ، واستبدال سكرتارية اللجنة بسبب اسلوب التعامل السيء ، مجددين الدعوة الى ايجاد […]

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