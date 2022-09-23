2022/09/23 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جولة حوار جديدة في القصر الحكومي ولقاء مرّتقب لوفد سياسي والصدر بالحنّانة بغداد – ابتهال العربي تجددت دعوات الحراك المدني الى التظاهر في بغداد والمحافظات ،تزامنا مع حلول الذكرى الثالثة لانتفاضة الاول من تشرين 2019 في الوقت الذي تستمر فيه أزمة تشكيل الحكومة وانتهاء هدنة الزيارة الأربعينية، التي تثير مخاوف الشارع من تصاعد الأحداث في […]

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