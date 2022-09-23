2022/09/23 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأميرة مريم تواصل بتفاؤل رحلتها العلاجية أمهر جرّاحي العالم يحوّل مبادرة البزّاز إلى حقيقة بغداد – ندى شوكت تحولت مبادرة رئيس مجموعة الإعلام المستقل الأستاذ سعد البزاز بالتكفل بعلاج الطالبة في معهد الفنون الجميلية ببغداد مريم الركابي منتصف كانون الاول الماضي داخل العراق او خارجه بعد تعرضها للتشوه من قبل شاب رفضت الزواح منه الى […]

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