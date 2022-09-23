2022/09/23 | 22:00 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CUePOG7hFBo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "الهجرة" .. حلم يرواد المزيد من العراقيين رغم المخاطر) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "الهجرة" .. حلم يرواد المزيد من العراقيين رغم المخاطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).