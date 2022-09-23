2022/09/23 | 22:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسمت ركلاتُ الترجيح مواجهةَ العراق

وعمان ضمن بطولةِ الأردن الدوليّة،

وذلك بعد انتهاءِ الوقت الأصلي

بالتعادلِ بهدفٍ لكل منهما.

وأوضحَ مدرب المنتخب الوطنيّ، راضي

شنيشل، في تصريح بعد نهايةِ المباراةِ،

و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شنيشل: راض عن ماقدمه المنتخب الوطني في بطولة الاردن) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شنيشل: راض عن ماقدمه المنتخب الوطني في بطولة الاردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).