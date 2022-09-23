الخزعلي يلمح الى إمكانية اعتذار السوداني

2022/09/23 | 22:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، إن كل قوى الإطار التنسيقي موافقة على إجراء انتخابات مبكرة لإرضاء الأخوة التيار الصدري ويبقى تحديد موعدها مناطاً بتقدير الأمور الفنية التي تحتاجها المفوضية.وقال الخزعلي خلال استضافته في برنامج على شاشة العراقية الإخبارية إن “العراق دولة ووجود الدولة يستلزم وجود عملية سياسية تتشكل خلالها الحكومة مع وجود البرلمان والإطار التنسيقي كان منفتحا على الحلول لإنهاء الأزمة السياسية”.وأضاف، أن ” هناك اختلاف سياسي معروف وعملنا على تجاوز الخلافات لتشكيل حكومة مستقرة وأن نمضي سوية باتجاه تشكيل حكومة تستفيد من الوفرة المالية لتقديم الخدمة للناس”.وتابع أنه ” لا يمكن إعادة عقارب الساعة في إعادة نواب الكتلة الصدرية إلى البرلمان ومن أجل عودتهم لا يوجد حل غير الانتخابات المبكرة وأعتقد أن الحل في إجرائها وجميع قوى الإطار التنسيقي موافقة على ذلك لإرضاء الأخوة في التيار الصدري”.وأكد أن “الإطار على استعداد لأن يشارك التيار في الحكومة على مقدار الكتلة الصدرية التي استقالت وإن كان التيار يريد العودة للبرلمان فتوجد انتخابات مبكرة وإن كان يريد المشاركة بالحكومة فالإطار مرحب ومستعد لأن يعطي نصف استحقاق المكون الشيعي إلى التيار الصدري للمشاركة “.وأشار إلى أنه “يعتقد أن محمد شياع السوداني مستعد للتنازل عن ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء من قبل الإطار إذا كان الحل باعتذاره”.وزاد أن “كل ما يطلبه التيار سيجد تجاوباً من الإطار لمناقشته والإطار منفتح على التيار الصدري وهو متجاوب معه لتجاوز الأزمة السياسية”.

التالي

منذ 28 دقيقة

الحديث عن موعد استئناف جلسات البرلمان

منذ ساعة واحدة

الفتح يحذر من تظاهرات تشرين المرتقبة: بعضهم سيركب الموجة

منذ ساعة واحدة

تكليف العراق بمنصب رئيس المشارك لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب

منذ ساعتين

الصدر يتحدث عن تاريخ وفاة رسول الله بخمس نقاط

منذ 3 ساعات

بمشاركة العراق..



الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية يناقش 4 ملفات

منذ 4 ساعات

الديمقراطي يشرح أسباب تأخر زيارة الحنانة ويحدد لحظة الحسم المنتظرة

منذ 4 ساعات

دولة القانون: الإطار وحده المسؤول عن اختيار رئيس الوزراء ومتمسك بالسوداني

منذ 5 ساعات

الكاظمي يلتقي نظيره الأوكراني دينيس شميغال في نيويورك

منذ 5 ساعات

البارتي: المرشح لرئاسة الجمهورية سيتم الكشف عنه خلال الايام القادمة

منذ 6 ساعات

العراق ومجلس التعاون الخليجي يبحثان الدعم الاقتصاديّ وربط الطاقة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي يلمح الى إمكانية اعتذار السوداني) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي يلمح الى إمكانية اعتذار السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).