2022/09/23 | 22:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب ثلاثة أشخاص، الجمعة، باشتباك بالسكاكين بين مجهولين وشقيقين شمالي بغداد.

وقال مصدر في حديث صحفي، إنّ “ثلاثة أشخاص يحملون السواطير والأسلحة البيضاء أقدموا على الاعتداء على شقيقين ضمن منطقة المشاهدة في قضاء الطارمية، ما أسفر عن إصابتهم بجروح مختلفة”.

وأضاف المصدر، أنّ “الشقيقين تمكنوا من إصابة أحد المسلحين، قبل أن يتم اعتقاله، فيما لاذ الآخران بالفرار”.

التالي

منذ 3 ساعات

القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة في كركوك

منذ 6 ساعات

إطلاق صافرات الإنذار في مركز الدعم الدبلوماسي للسفارة الأميركية ببغداد

منذ 6 ساعات

إخماد حريق في معمل لتعبئة المياه بالرميثة

منذ 10 ساعات

هيئة النزاهة تنفذ أربع عمليات ضبط في دوائر صحة النجف الأشرف

منذ 10 ساعات

الأمن الوطني يعلن إلقاء القبض على شخص نشر مقطعاً يهدد فيه السلم المجتمعي

منذ 13 ساعة

مقتل داعشي حاول التسلل إلى الأنبار

منذ 23 ساعة

القبض على متهمين اثنين نفذا أكثر من 50 عملية سطو مسلح في الديوانية

منذ يوم واحد

الأمن الوطني ينشر صورة لشخص تجاوز على الرموز الدينية ويوجه نداءً للمواطنين

منذ يوم واحد

الدفاع المدني تنقذ عائلة وتخمد حريقاً بدار تراثي قديم وسط بغداد

منذ يوم واحد

شرطة النجف توضح حقيقة وقوع اشتباك بين فصيل مسلح وقوة امنية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات إثر هجوم بالسكاكين و”السواطير” شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات إثر هجوم بالسكاكين و”السواطير” شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).