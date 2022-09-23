رحلة الكاظمي لنيويورك.. طار به المصريون واستقبله العراقيون وتجاهله بايدن

2022/09/23 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

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تستمر الخروقات البروتوكولية للوفد العراقي برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي الى نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وبعد الاستعانة بطاريين من دولة مصر لنقله عبر الخطوط الجوية العراقية! استقبله وزير خارجيته فؤاد حسين بدلا من اي مسؤول اميركي كما هو البروتكول الدبلوماسي المتعارف عليه.

وبحسب مصادر سياسية فان الامم المتحدة ركنت خطاب الكاظمي جانبا متذيلا جدول اعمالها على خلاف خطاب رؤساء والوفود العربية ودول الجوار وعلى غرار العدو الاول لأمريكا وهو الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الذي شارك في بداية اعمال الجلسة ليرفع شعار الموت لامريكا!.

الا ان الخروقات مستمرة حيث لم يستقبل الكاظمي اي مسؤول اميركي ليكتفي باستقباله من قبل وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين على ارض المطار.

وتاتي تلك الخروقات بالتزامن مع اقلاع الطائرة الرئاسية العراقية والتي تعتبر احد ابرز المعالم السيادية للبلد عبر طيارين من مصر بدلا عن العراقيين.

وكانت شركة الخطوط الجوية العراقية، قد كشف امس الخميس، سبب استخدام طيارين مصريين لقيادة الطائرة الرئاسية التي نقلت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مصدر مسؤول في الشركة ، ان "استخدام طيارين مصريين لقيادة الطائرة الرئاسية التي نقلت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الولايات المتحدة الأمريكية، صحيح وهو استخدام فقط طيارين اثنين مصريين بالإضافة إلى اثنين عراقيين، وهذا بسبب ان المسافة بعيدة ويحتاج الطيار الى راحة خلال الرحلة".

وبين ان "هذه الحالة يتم استخدامها فقط في رحلات الطائرة الرئاسية التي تتوجه الى مسافات طويلة، وهي ليست المرة الأولى التي يُستخدم فيها الطيارون المصريون ببعض رحلات الطائرة الرئاسية، خاصة ان العراق متعاقد وبشكل رسمي مع عدد من الطيارين المصريين لسد الحاجة عند الضرورة".

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