2022/09/23 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، الجمعة، على مقطع مصور للحظات الاولى لهجوم التنظيم على ملعب في قرى شروين شرق ديالى قبل يومين، واسفر عن استشهاد مدني وإصابة 3 اخرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللحظات الاولى لهجوم التنظيم على ملعب في قرى شروين شرق ديالى قبل يومين (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللحظات الاولى لهجوم التنظيم على ملعب في قرى شروين شرق ديالى قبل يومين (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).