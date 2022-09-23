شنيشل يعلق على خسارة المنتخب الوطني..قدمنا مباراة جيدة

2022/09/23 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

علق مدرب المنتخب الوطني راضي شنيشل، اليوم الجمعة، على مباراة العراق مع عُمان.وقال شنيشل في حديثه بعد نهايةِ المباراةِ للتلفزيون الأردني تابعته (بغداد اليوم) إن "أداءَ المنتخب العراقيّ كان جيداً بالرغم من خسارةِ المباراة بركلاتِ الترجيح التي لم تبتسم لفريقنا".وأضافَ "عمدنا إلى إشراكِ ستة لاعبين من الوجوهِ الجديده التي اشتركت لأول مرةٍ بقميص المنتخبِ الوطنيّ والتي من المؤمل أن تكون مستقبلَ الكرة العراقيّة، وقياساً لقصر فترةِ الإعداد وعدم انتظام المسابقاتِ المحليّة في العراق، حيث لغاية الآن لم يبدأ الدوري العراقي، ومعظم اللاعبين أدائهم البدني في تفاوتٍ، لذلك أجد إننا تعاملنا مع المباراةِ بواقعيةٍ، وبناءً على ذلك اعتبر أداء فريقنا جيداً".

وعن التراجعِ والتخبط الذي يحدثُ للكرةِ العراقيّة، اعتبر شنيشل إن "تغيير المدربين وعدم الاستقرار واحدٌ من الأسباب المهمة والرئيسيّة بعدم الوصولِ إلى نتائج مرضيةٍ كون الاستقرار من شأنه أن يخلق المعرفةَ والدراية التامة للمدربِ بلاعبيه وفق استراتيجيّة تهدفُ لبناء منتخبٍ قوي"، مضيفاً إنه "تسلم زمامَ قيادة المنتخب الوطنيّ كمدربِ طوارئ، وإن هدفه الأساسي هو قيادةُ المنتخب الأولمبيّ".

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