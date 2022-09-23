قطر.. عملية أمنية تركية ضخمة خلال كأس العالم تضم آلاف العناصر

2022/09/23 | 22:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر بوزارة الداخلية التركية إن أنقرة سترسل أكثر من ثلاثة آلاف فرد من شرطة مكافحة الشغب إلى قطر للمساعدة في تأمين الملاعب والفنادق خلال استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم، في عملية أمنية يتحمل مستضيفو البطولة تكلفتها ولكنها تجري تحت قيادة تركية.

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