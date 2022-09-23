2022/09/23 | 22:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت “تيك توك” أنّها طرحت ميزة تسمح للمستخدمين بعدم الإعجاب على التعليقات في تطبيقها. سيظهر الزرّ بجوار زرّ الإعجاب في التعليقات أسفل مقاطع الفيديو في شكل رمز إبهام لأسفل (👎)، ويمكن للمستخدمين النقر فوقه.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “تيك توك” تطرح ميزة “عدم إعجاب” على التعليقات لجميع المستخدمين المركز الخبري الوطني.

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