2022/09/23 | 22:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، أن الإطار منفتح تماما على ما يريده التيار ولا يريد إقصاء الطرف الآخر ومستعد للاستجابة مع جميع المطالب المنطقية .وتابع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخزعلي: الاطار منفتح مع التيار وموافق على اجراء انتخابات مبكرة المركز الخبري الوطني.

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