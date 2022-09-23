2022/09/23 | 22:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الأمين العام لحركة “عصائب أهل الحق”، قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، أن الإطار منفتح تماما على ما يريده التيار ولا يريد إقصاء الطرف الآخر ومستعد للاستجابة مع جميع المطالب المنطقية.وقال الخزعلي في حديث متلفز تابعته ايرث نيوز، إن “التيار بقرارهم اعتزلوا البرلمان ومن الطبيعي أن اعتزال البرلمان يعني عدم التمثيل بالحكومة”، مبيناً […]

ظهرت المقالة الخزعلي: الإطار موافق على الانتخابات ’المبكرة’ وتلبية مطالب التيار المنطقية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي: الإطار موافق على الانتخابات ’المبكرة’ وتلبية مطالب التيار المنطقية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي: الإطار موافق على الانتخابات ’المبكرة’ وتلبية مطالب التيار المنطقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).