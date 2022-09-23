2022/09/23 | 22:50 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماريا فرهاد: شاركت بمسابقة ملكة الجمال وصرت ترند العراق #مع_الفارس) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: cHXyXZp10W4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماريا فرهاد: شاركت بمسابقة ملكة الجمال وصرت ترند العراق #مع_الفارس) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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